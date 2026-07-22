Un nuovo studio ha evidenziato che farmaci come semaglutide e tirzepatide, originariamente sviluppati per il diabete e poi usati per l’obesità, possono ridurre i ricoveri legati all’alcolismo fino al 65%. Questi farmaci, che agiscono sui recettori GLP-1, sembrano anche ridurre il desiderio di bere. L’indagine ha analizzato l’effetto di questi farmaci sui pazienti con dipendenza da alcol.

Nati per curare il diabete, poi rivelatisi rivoluzionari anche per contrastare l’obesità, i farmaci agonisti del recettore GLP -1, come semaglutide e tirzepatide, ora si sono dimostrati promettenti anche per il trattamento della dipendenza da alcol. Una nuova ricerca che ha coinvolto diversi centri americani, pubblicata sulla rivista BMJ Open, indica che questi principi attivi potrebbero ridurre in modo drastico i ricoveri ospedalieri correlati all’abuso di alcolici. Già da tempo diversi pazienti e medici avevano segnalato un calo del desiderio di bere durante il trattamento con questi principi attivi. Ora, la ricerca condotta da un team di studiosi guidato da P. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I farmaci dimagranti con semaglutide e GLP-1 possono combattere l’alcolismo, ricoveri ridotti fino al 65%. Ecco come riducono il desiderio di bere”: il nuovo studio

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Tirzepatide e semaglutide: i possibili effetti collaterali

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