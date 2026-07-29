A Castiglion Fiorentino è stata inaugurata una nuova Casa di Comunità Hub, con un investimento di 1,8 milioni di euro. La struttura serve come punto di accesso principale per i servizi sanitari territoriali, offrendo assistenza più vicina alle abitazioni dei cittadini. La Casa di Comunità si trova in una posizione strategica e rappresenta un elemento chiave della rete di sanità di prossimità.

Un milione e ottocentomila euro per avvicinare le cure ai cittadini. Una nuova porta di accesso alla sanità territoriale toscana apre a Castiglion Fiorentino. La Casa di Comunità Hub di via Madonna del Rivaio rappresenta un tassello importante nel percorso di trasformazione dell’assistenza sanitaria pubblica, con l’obiettivo di portare servizi, prevenzione e cura sempre più vicino ai cittadini, riducendo la pressione sugli ospedali e garantendo una presa in carico più completa dei bisogni di salute. La struttura è stata realizzata grazie a un investimento complessivo di 1,8 milioni di euro finanziato attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), destinati al potenziamento della medicina territoriale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Sanità di prossimità, nasce a Castiglion Fiorentino la nuova Casa di Comunità Hub

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Una panchina rossa alla Casa della Comunità Hub di Castiglion FiorentinoUna panchina rossa è stata collocata alla Casa della Comunità Hub di Castiglion Fiorentino.

Sanità territoriale, Casini (PD): “La Casa di Comunità di Castiglion Fiorentino modello di sanità pubblica integrata per il territorio”La Casa della Comunità Hub di Castiglion Fiorentino si trova al centro di un intervento della politica locale, che ha sottolineato come questa...

Temi più discussi: Telemedicina nei piccoli comuni, a Chiomonte nasce un ambulatorio leggero per avvicinare cure e prevenzione; Welfare Connesso, al via gli sportelli per un nuovo modello di assistenza sanitaria di prossimità; Telemedicina nei piccoli comuni, a Chiomonte nasce l’ambulatorio leggero per portare la sanità vicino ai cittadini; Cure a domicilio: l'alleanza tra Comuni, infermieri e Asl.

Sanità di prossimità, a Sant’Arsenio arriva la nuova Radiologia Territoriale ift.tt/tVnZyP5 ift.tt/ycTXS5e x.com

Fvg: assessore Salute, a Tarcento prende forma la sanità di prossimitàLa Casa della comunità di Tarcento rappresenta un passaggio concreto nella trasformazione del sistema sanitario regionale: una ... agenzianova.com

Assassino seriale x Detective/Poliziotto reddit

Sanità, a Corridonia taglio del nastro per la Casa e l’Ospedale di ComunitàLa Casa e l'Ospedale di Comunità si trovano in una struttura unica che offrirà ai cittadini servizi di prossimità e nuovi percorsi di cura ... centropagina.it