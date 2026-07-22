Una panchina rossa è stata collocata alla Casa della Comunità Hub di Castiglion Fiorentino. La donazione è stata effettuata da un’associazione di volontariato con l’obiettivo di sensibilizzare sulla violenza di genere. La panchina serve come simbolo e promemoria per mantenere alta l’attenzione sul tema.

Arezzo, 22 luglio 2026 – . È stata donata da AVO per sensibilizzare e dire no alla violenza di genere Una panchina rossa per promuovere la cultura del rispetto e mantenere alta l'attenzione sul tema della violenza di genere. È quella che l'Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) d i Castiglion Fiorentino ha donato alla Casa della Comunità Hub di Castiglion Fiorentino, andando ad arricchire gli spazi esterni della struttura con uno dei simboli più riconoscibili della lotta alla violenza sulle donne. La presenza della panchina vuole ricordare a cittadini, utenti, operatori sanitari e volontari che il contrasto alla violenza di genere è una responsabilità collettiva e che la cultura del rispetto deve essere promossa ogni giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una panchina rossa alla Casa della Comunità Hub di Castiglion Fiorentino

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