Sanità territoriale Casini PD | La Casa di Comunità di Castiglion Fiorentino modello di sanità pubblica integrata per il territorio

La Casa della Comunità Hub di Castiglion Fiorentino si trova al centro di un intervento della politica locale, che ha sottolineato come questa struttura rappresenti un passo avanti per la sanità pubblica nella zona della Valdichiana aretina. La realizzazione di questa struttura si inserisce in un progetto più ampio avviato dalla Regione Toscana e dall'Asl Toscana Sud Est, con l’obiettivo di potenziare i servizi sanitari sul territorio. La struttura mira a integrare diverse funzioni di assistenza per i cittadini e rafforzare l’offerta sanitaria locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Arezzo, 20 maggio 2026 – " La Casa della Comunità Hub di Castiglion Fiorentino rappresenta un risultato importante per tutta la Valdichiana aretina e conferma il percorso definito dalla Regione Toscana insieme all'Asl Toscana Sud Est, per il rafforzamento della sanità territoriale." Cos ì la consigliera regionale PD Roberta Casini commenta l'avvio dei nuovi servizi nella struttura castiglionese, finanziata da intervento PNRR da 1,8 milioni di euro. "Parliamo di un presidio fondamentale per il territorio – sottolinea Casini – che compie un passo in avanti con maggiori servizi e funzioni, capaci di portare le risposte ai bisogni di salute sempre più vicine alle persone e alle comunità locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sanità territoriale, Casini (PD): “La Casa di Comunità di Castiglion Fiorentino modello di sanità pubblica integrata per il territorio” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Casini (Pd): “La Casa di Comunità di Castiglion Fiorentino modello di sanità pubblica integrata per il territorio”"La Casa della Comunità Hub di Castiglion Fiorentino rappresenta un risultato importante per tutta la Valdichiana aretina e conferma il percorso... Casa della Comunità di Castiglion Fiorentino, nuovo modello di sanità territorialeNuovi servizi, spazi rinnovati e un'offerta sanitaria sempre più vicina ai cittadini. Sanità territoriale, Casini (PD): La Casa di Comunità di Castiglion Fiorentino modello di sanità pubblica integrata per il territorioArezzo, 20 maggio 2026 – La Casa della Comunità Hub di Castiglion Fiorentino rappresenta un risultato importante per tutta la Valdichiana aretina e conferma il percorso definito dalla Regione Toscana ... lanazione.it Sanità territoriale: Pd: Chiediamo chiarezza sul futuro dei servizi tra Castiglion Fiorentino e CamuciaArezzo, 14 aprile 2026 – Abbiamo presentato un’interrogazione consiliare in merito alla prossima apertura della Casa di Comunità hub di Castiglion Fiorentino e alle possibili ricadute ... lanazione.it