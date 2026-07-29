La formazione cadetta di rugby debutterà in Serie B nel raggruppamento con Parma e Carpi. I Diavoli, squadra principale, affronteranno Viadana e Fiamme Oro in Coppa Italia, mentre la squadra cadetta si confronterà con le squadre di Parma e Carpi. La Federazione Italiana Rugby ha comunicato le date principali e la composizione dei gironi dei campionati nazionali, con i calendari dettagliati attesi nei prossimi giorni. Una novità riguarda l'inserimento di Parabiago tra gli avversari della Serie A Elite.

I Diavoli ’big’ con Viadana e Fiamme Oro in Coppa Italia, i Diavoli cadetti con Parma e Carpi in Serie B. La Federazione Italiana Rugby ha definito le date principali e le composizioni dei gironi di tutti i campionati nazionali, mentre i calendari dettagliati sono attesi per i prossimi giorni. Confermata la composizione della Serie A Elite: insieme al Valorugby (nella foto Filippo Alongi, neoarrivato) campione d’Italia ecco Rovigo, Petrarca, Viadana, Fiamme Oro, Mogliano, Vicenza, Lyons, Biella e il neo-promosso Parabiago. Prima giornata il 17 ottobre, ultima il 1 maggio; semifinali (andata e ritorno) tra il 15 e il 23 maggio, finale il 2 giugno in sede da definire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Rugby: la formazione cadetta debutterà invece in Serie B nel raggruppamento con Parma e Carpi. Diavoli, ecco il girone e le date di Serie A Elite. Tra gli avversari c’è la novità Parabiago

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