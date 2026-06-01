Rugby Parabiago promozione storica | la squadra conquista la Serie A Élite

Da ilgiorno.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La squadra di rugby di Parabiago ha vinto la finale contro il Cus Torino con il punteggio di 21-17, ottenendo la promozione in Serie A Élite. La partita, molto combattuta, si è conclusa con la squadra locale che ha prevalso negli ultimi minuti. Si tratta di un risultato storico per il club, che mai era arrivato a questo livello. La vittoria consente alla formazione di accedere al massimo campionato nazionale.

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Parabiago (Milano), 1 giugno 2026 - Al termine di una finale combattutissima e ricca di emozioni, i rossoblù superano il Cus Torino per 21-17 e conquistano una storica promozione in Serie A Élite, il massimo campionato nazionale. Ottanta minuti di battaglia, sofferenza e carattere hanno premiato la squadra di Parabiago, capace di resistere fino all'ultimo assalto dei piemontesi e di scrivere una delle pagine più importanti della propria storia sportiva. Al fischio finale esplode la festa: giocatori, staff e tifosi possono finalmente celebrare un traguardo inseguito e meritato. L'avvio è all'insegna dell'equilibrio, con le due squadre che si affrontano a viso aperto senza concedere spazi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Rugby Parabiago x Rugby è Educazione Emotiva

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