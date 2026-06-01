Rugby Parabiago conquista la storica promozione in Serie A Èlite

Parabiago ha ottenuto la promozione in Serie A Elite, la sua prima volta nella massima categoria. La squadra ha vinto la partita decisiva, assicurandosi il salto di categoria. La promozione rappresenta un traguardo storico per il club. La partita si è conclusa con un risultato positivo, confermando il successo sul campo. La squadra si prepara ora alla nuova stagione in una categoria superiore.

Parabiago scrive la pagina più bella della sua storia e conquista per la prima volta la promozione in Serie A Elite. Nella finale del campionato di Serie A Maschile, disputata alla Cittadella del Rugby di Biella davanti a circa 1.500 spettatori, i lombardi hanno superato il Cus Torino per 21-17 al termine di una sfida combattuta fino agli ultimi minuti. Una vittoria che premia il lavoro della squadra allenata da Porrino e che spalanca le porte della massima categoria nazionale a un club che continua la sua crescita nel panorama rugbistico italiano. L’avvio di gara è favorevole ai piemontesi, che al 10’ passano in vantaggio con la meta di Momicchioli. 🔗 Leggi su Oasport.it

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