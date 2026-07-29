Dal 1° agosto entrerà in vigore l'applicazione degli interessi al 3% annuo sulle somme ancora dovute per la Rottamazione quinquies. Chi ha optato per questa definizione agevolata delle cartelle esattoriali dovrà pagare gli interessi se decide di saldare subito o di rateizzare in 54 pagamenti. La modifica riguarda le quote non ancora versate alla data di inizio del nuovo tasso.

Si avvicina una scadenza chiave per i contribuenti che hanno scelto di accedere alla Rottamazione quinquies. A partire dal 1° agosto, infatti, sulle quote ancora dovute per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali comincerà ad applicarsi il tasso di interesse di dilazione, fissato al 3% annuo. La misura è nata per offrire un’uscita sostenibile dai debiti fiscali cancellando sanzioni e interessi di mora. Entro due giorni si entrerà nella fase della gestione finanziaria del piano. Tutti i contribuenti insolventi a partire dal 1° agosto si troveranno davanti a un bivio strategico: estinguere il debito residuo in un’unica soluzione oppure distribuirlo nell’arco temporale massimo consentito, esteso fino a 54 rate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Rottamazione quinquies, dal 1° agosto scattano gli interessi al 3%: pagare tutto o in 54 rate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rottamazione cartelle, scadenza il 31 luglio: la guida. Come pagare in una soluzione o fino a 54 rateEntro il 31 luglio, i contribuenti devono effettuare il pagamento delle cartelle esattoriali relative alla rottamazione-quinquies, scegliendo tra il...

Cartelle, scatta la scadenza della Rottamazione-quinquies: come pagare e cosa succede dopo il 5 agostoEntro il 31 luglio bisogna versare la prima o unica rata della Rottamazione-quinquies, altrimenti si perde la possibilità di aderire alla definizione...

Temi più discussi: Rottamazione quinquies, si avvicina la scadenza per i versamenti: chi deve pagare e quando; Definizione agevolata Rottamazione-quinquies; Adesione alla rottamazione quinquies; Messina, definizione agevolata (Rottamazione-quinquies): modalità e scadenze per l'adesione.

Al via la fase dei pagamenti per la Rottamazione-quinquies. Il prossimo 31 luglio è il termine fissato dalla legge per il versamento della prima o dell'unica rata della nuova definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di Bilancio 2026 e a cui era po x.com

Rottamazione quinquies, dal 1° agosto scattano gli interessi al 3%: pagare tutto o in 54 rateIl 1° luglio i debitori nei confronti del fisco dovranno decidere se saldare con una sola transazione o dilazionare e pagare interessi del 3% ... quifinanza.it

Rottamazione quinquies: la prima rata del 31 luglio si può saltare senza decadereLa prima rata della definizione agevolata introdotta dalla legge n. 199/2025 scade il 31 luglio 2026, ma l'architettura della decadenza, modellata ... ipsoa.it