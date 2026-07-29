Rottamazione quinquies dal 1° agosto scattano gli interessi al 3% | pagare tutto o in 54 rate

Da quifinanza.it 29 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 1° agosto entrerà in vigore l'applicazione degli interessi al 3% annuo sulle somme ancora dovute per la Rottamazione quinquies. Chi ha optato per questa definizione agevolata delle cartelle esattoriali dovrà pagare gli interessi se decide di saldare subito o di rateizzare in 54 pagamenti. La modifica riguarda le quote non ancora versate alla data di inizio del nuovo tasso.

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Si avvicina una scadenza chiave per i contribuenti che hanno scelto di accedere alla Rottamazione quinquies. A partire dal 1° agosto, infatti, sulle quote ancora dovute per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali comincerà ad applicarsi il tasso di interesse di dilazione, fissato al 3% annuo. La misura è nata per offrire un’uscita sostenibile dai debiti fiscali cancellando sanzioni e interessi di mora. Entro due giorni si entrerà nella fase della gestione finanziaria del piano. Tutti i contribuenti insolventi a partire dal 1° agosto si troveranno davanti a un bivio strategico: estinguere il debito residuo in un’unica soluzione oppure distribuirlo nell’arco temporale massimo consentito, esteso fino a 54 rate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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