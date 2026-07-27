Entro il 31 luglio bisogna versare la prima o unica rata della Rottamazione-quinquies, altrimenti si perde la possibilità di aderire alla definizione agevolata delle cartelle. La legge di Bilancio 2026 ha introdotto questa misura, con scadenza di pagamento fissata dal legislatore. Dopo questa data, eventuali pagamenti o adesioni non saranno più possibili, e le cartelle non pagate torneranno alla normale procedura di riscossione.

Al via la fase dei pagamenti per la Rottamazione-quinquies. Il prossimo 31 luglio è il termine fissato dalla legge per il versamento della prima o dell’unica rata della nuova definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di Bilancio 2026 e a cui era possibile aderire entro lo scorso mese di aprile. Sempre il 31 luglio è prevista la scadenza di pagamento della prossima rata sia della Rottamazione-quater sia dei piani di Riammissione alla stessa misura agevolativa. Moduli di pagamento. Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i moduli corrispondenti alla rata in scadenza. I contribuenti che hanno necessità di recuperare la Comunicazione delle somme dovute, con il dettaglio degli importi da versare e i moduli di pagamento, possono trovarne una copia direttamente nell’area riservata del sito www. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cartelle, scatta la scadenza della Rottamazione-quinquies: come pagare e cosa succede dopo il 5 agosto

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