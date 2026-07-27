Rottamazione cartelle scadenza il 31 luglio | la guida Come pagare in una soluzione o fino a 54 rate

Entro il 31 luglio, i contribuenti devono effettuare il pagamento delle cartelle esattoriali relative alla rottamazione-quinquies, scegliendo tra il pagamento in un’unica soluzione o fino a 54 rate. La procedura riguarda le cartelle che rientrano nella definizione agevolata. Chi ha aderito deve completare il pagamento entro questa data per evitare che eventuali piani rateali vengano revocati. Non sono previste proroghe per questa scadenza.

Rottamazione-quinquies, entro il 31 luglio il pagamento in una soluzione per chi ha aderito. Quali cartelle La rottamazione delle cartelle riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di: imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 6001973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 6331972); contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento; sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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ROTTAMAZIONE QUINQUIES e RATEAZIONI in corso. COME ricalcolare le RATE senza ERRORI

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