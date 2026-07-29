Roma la Cnn boccia la nuova Piazza Risorgimento di Gualtieri | Alberi secchi e panchine roventi FdI | Che figuraccia video
La Cnn ha pubblicato un breve servizio sulla nuova Piazza Risorgimento a Roma, criticando la presenza di alberi secchi e panchine calde. La diffusione del video ha suscitato reazioni negative sui social, con alcuni utenti che hanno commentato l’operato del sindaco. La discussione si è concentrata sulle condizioni dell’area e sulla gestione dell’intervento di riqualificazione. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito.
Un servizio di pochi minuti realizzato e pubblicato dalla Cnn in piazza Risorgimento ha scatenato l’indignazione dei romani sui social che chiamano in causa il sindaco Roberto Gualtieri. Nel video si vede la giornalista Barbie Latzan Nadea passeggiare per piazza Risorgimento, al cospetto di San Pietro e raccontare il restyling dell’area, molto diverso dal progetto originario. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CNN (@cnn) Dice la giornalista: “La città ha investito milioni di dollari per riqualificare questa piazza nel 2024, accanto al Vaticano. Il progetto prevedeva filari di alberi per creare ombra, impianti di nebulizzazione, fontanelle e numerose sedute per permettere alle persone di rinfrescarsi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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