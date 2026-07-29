Roma la Cnn boccia la nuova Piazza Risorgimento di Gualtieri | Alberi secchi e panchine roventi FdI | Che figuraccia video

Notizia in breve

La Cnn ha pubblicato un breve servizio sulla nuova Piazza Risorgimento a Roma, criticando la presenza di alberi secchi e panchine calde. La diffusione del video ha suscitato reazioni negative sui social, con alcuni utenti che hanno commentato l’operato del sindaco. La discussione si è concentrata sulle condizioni dell’area e sulla gestione dell’intervento di riqualificazione. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito.