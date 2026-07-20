A Piazza Risorgimento sono state rimosse le piante bioclimatiche installate in passato. Al loro posto sono state piantate nuove alberature tradizionali. La decisione è stata comunicata dal Comune, che ha deciso di abbandonare il progetto degli alberi bioclimatici. Nessuna nuova pianta di questo tipo sarà più inserita nel piano di verde pubblico. La scelta riguarda specificamente questa zona della città, senza indicare altre aree.

Il Campidoglio archivia definitivamente il progetto degli alberi bioclimatici e punta sugli alberi tradizionali per contrastare le isole di calore urbane. La decisione arriva dopo le valutazioni sui costi dell’intervento e trova una prima applicazione concreta a Piazza Risorgimento, dove il Servizio Giardini di Roma Capitale ha sostituito gli esemplari che non hanno resistito alle elevate temperature delle ultime settimane. L’ipotesi di installare alberi bioclimatici era stata presa in considerazione inizialmente per l’area di Borgo e successivamente anche per Piazza dei Cinquecento, ma è stata definitivamente accantonata. L’amministrazione capitolina ha scelto invece di investire nella messa a dimora di nuove alberature, ritenute una soluzione più sostenibile anche sotto il profilo economico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Roma, addio agli alberi bioclimatici: a Piazza Risorgimento arrivano nuove piante contro il caldo

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