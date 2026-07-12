A Roma, il termometro a piazza Risorgimento segna 52 gradi al suolo durante una domenica di luglio. I residenti segnalano che la piazza, recentemente rinnovata con un investimento considerevole, appare abbandonata e priva di vegetazione viva. La presenza di alberi nei vasi morti e l’estesa superficie di cemento esposta al sole vengono definiti “desolanti” e “uno scandalo”. Le previsioni indicano un possibile aumento delle temperature nei giorni successivi.

«Desolante», «Uno scandalo», «Soldi buttati». Piazza Risorgimento «abbandonata dopo il restyling milionario» è denunciata da decine di residenti di zona nella torrida domenica del 13 luglio, con le previsioni meteo di un nuovo picco di calore per inizio settimana. «Una distesa di cemento esposta al sole con alberi nei vasi morti e altri in procinto di raggiungere i deceduti» attacca Luca Laurenti, che sui social posta alcune foto, tra le quali un’immagine con la temperatura al suolo. «Ci sono 52,9°C sulle panchine di legno dove ci sarebbe dovuta essere un minimo d'ombra assicurata dai poveri alberi dimenticati». In un’altra immagine si vedono vestiti stesi sugli arredi urbani e sotto il commento: «La solita esposizione di indumenti intorno alle sedute circolari di legno». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Caldo a Roma, a piazza Risorgimento il termometro segna 52 gradi al suolo. La denuncia dei residenti: «Una distesa di cemento esposta al sole con alberi nei vasi morti»

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