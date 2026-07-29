risse e degrado locale chiuso 15 giorni

Un locale è stato chiuso per 15 giorni a causa di risse e degrado, dopo che era frequentato da soggetti con precedenti penali noti alle forze dell’ordine. La chiusura temporanea mira a garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori episodi di violenza e degrado. La decisione è stata presa dalle autorità competenti, che hanno verificato le condizioni del locale e la presenza di persone con precedenti. La misura si inserisce in un’azione più ampia di controllo e tutela della sicurezza urbana.

Ancora un locale chiuso per 15 giorni per garantire la sicurezza pubblica. Era il ritrovo di soggetti con precedenti penali noti alle forze dell’ordine. È questa la misura adottata dalla questura per prevenire situazioni pericolose. Nell’ambito del monitoraggio dei pubblici esercizi presenti ed attivi sul territorio provinciale e al fine di prevenire la commissione di reati o l’insorgere di situazioni di pericolo o turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Questore di Arezzo ha infatti disposto con proprio decreto motivato, ex art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, la chiusura per 15 giorni di un esercizio commerciale di somministrazione kebab e altro cibo etnico che si trova nel centro storico di Montevarchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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