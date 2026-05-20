Cornigliano chiuso per 15 giorni un circolo privato dopo risse e aggressioni

La questora di Genova ha deciso di sospendere per 15 giorni la licenza di un circolo privato situato in via San Giovanni d’Acri, a Cornigliano. La misura è stata adottata a seguito di episodi di risse e aggressioni avvenuti all’interno della struttura. La sospensione riguarda la Scia, ovvero la segnalazione di inizio attività, autorizzazione necessaria per l’esercizio del circolo. La decisione è stata comunicata ufficialmente nel corso delle ultime ore.

La questora di Genova Silvia Burdese ha disposto la sospensione per 15 giorni della Scia di un circolo privato di via San Giovanni d’Acri, a Cornigliano. Il provvedimento urgente, adottato ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, è stato notificato nel pomeriggio dagli agenti del commissariato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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