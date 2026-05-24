Bar chiuso per 15 giorni vicino alla stazione | troppi episodi violenti e degrado

Un bar vicino alla stazione di Novara è stato chiuso per 15 giorni su disposizione del questore. La sospensione deriva da una serie di episodi violenti e segnalazioni di degrado che si sarebbero verificati nel periodo tra il 2024 e il 2026. Il locale si trova in viale Dante Alighieri e la chiusura temporanea riguarda le attività per consentire controlli e interventi di sicurezza. La decisione segue le ripetute segnalazioni di comportamenti problematici nel locale.

Nuova chiusura temporanea per un bar della zona stazione a Novara. Il locale, situato in viale Dante Alighieri, è stato sospeso per 15 giorni su disposizione del questore, dopo una serie di episodi critici che si sarebbero verificati tra il 2024 e il 2026.Il provvedimento è stato eseguito nella. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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