Riforma istituti tecnici e filiera 4+2 | linee guida entro fine agosto e stop agli esami integrativi nel biennio Confronto MIM-Snals

Notizia in breve

Entro la fine di agosto sarà pubblicato un documento con le linee guida per le scuole, destinato a supportare l’attuazione della riforma degli istituti tecnici e della filiera 4+2. Nel frattempo, è stato annunciato che gli esami integrativi nel biennio saranno eliminati, mentre il confronto tra il Ministero dell’Istruzione e il sindacato riguarda le modalità di attuazione della riforma.