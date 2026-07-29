Riforma istituti tecnici e filiera 4+2 | linee guida entro fine agosto e stop agli esami integrativi nel biennio Confronto MIM-Snals
Entro la fine di agosto sarà pubblicato un documento con le linee guida per le scuole, destinato a supportare l’attuazione della riforma degli istituti tecnici e della filiera 4+2. Nel frattempo, è stato annunciato che gli esami integrativi nel biennio saranno eliminati, mentre il confronto tra il Ministero dell’Istruzione e il sindacato riguarda le modalità di attuazione della riforma.
Entro la fine di agosto dovrebbe inoltre essere pubblicato un documento di orientamento contenente le Linee guida per le scuole, con indicazioni utili per accompagnare l’attuazione della riforma. Acerra ha anche anticipato l’adozione di un’ordinanza ministeriale destinata a modificare le modalità di passaggio tra i diversi percorsi della scuola secondaria di secondo grado. Il provvedimento dovrebbe prevedere l’eliminazione degli esami integrativi per i passaggi effettuati durante l’intero primo biennio, semplificando il trasferimento degli studenti tra indirizzi differenti. IA per docenti: un corso pratico per usare l’intelligenza artificiale per la didattica e la burocrazia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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