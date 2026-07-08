Riforma istituti tecnici secondo tavolo al Ministero | Uil Scuola ottiene modifiche al biennio ma il confronto continua

Il 8 luglio si è svolto il secondo incontro tra il Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali sulla riforma degli istituti tecnici. Durante la riunione, la Uil Scuola ha ottenuto modifiche al biennio, mentre il confronto rimane aperto. Nessuna decisione definitiva è stata presa e il tavolo di discussione continua.

Si è tenuto l’8 luglio il secondo incontro tecnico tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali sulla revisione della riforma degli istituti tecnici. Al centro della riunione, la proposta di modifica dell’impianto orario e curricolare, fortemente voluta dall’esecutivo nell’ambito degli impegni assunti con il PNRR. Durante il confronto, l’Amministrazione ha comunicato di aver recepito una parte significativa delle richieste avanzate dalla UIL Scuola, in particolare per quanto riguarda il primo biennio. Il risultato più rilevante ottenuto dal sindacato riguarda proprio i primi due anni scolastici. Il Ministero ha accolto la richiesta di eliminare integralmente le ore destinate al curricolo autonomo della scuola, restituendo quelle risorse alle discipline dell’area economica e alle scienze sperimentali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Riforma Tecnici: aperto il primo tavolo tecnico ministeriale

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