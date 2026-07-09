Al Ministero dell'Istruzione e del Merito si è aperto il confronto con i sindacati sulla riforma istituti tecnici. Il tavolo tecnico ha portato un primo risultato sul primo biennio, ma restano sul piatto i nodi più pesanti: le risorse e il rischio di esuberi tra il personale. Le stime parlano chiaro, quasi otto scuole su dieci potrebbero ritrovarsi con docenti in soprannumero già dal prossimo anno.Cosa cambia nel primo biennioIl primo segnale concreto riguarda il primo biennio. Il Ministero ha accolto la proposta di Uil Scuola, sostenuta anche da Anief, cancellando del tutto le ore del curricolo autonomo della scuola. Quelle ore tornano alle discipline dell'area economica e alle scienze sperimentali, cioè alle materie che danno identità ai percorsi tecnici. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Riforma istituti tecnici: il MiM corregge il primo biennio ma restano i nodi sul triennio, a rischio esuberi e sovrannumeri

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