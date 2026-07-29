Ragusa estorsione con pestaggio in strada | 5 arresti

Da lapresse.it 29 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 3 febbraio 2026, cinque persone sono state arrestate a seguito di un pestaggio avvenuto in strada a Donnalucata, frazione di Scicli. La vittima, un uomo di 72 anni, è stata colpita con calci, pugni e schiaffi, scagliata a terra e ferita al volto e agli arti. L'aggressione sarebbe avvenuta nel contesto di un tentativo di estorsione.

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Avevano aggredito un pensionato 72enne con una serie di calci, pugni e schiaffi lo scorso 3 febbraio 2026 a Donnalucata, frazione balneare di Scicli, in provincia di Ragusa: la vittima era stata scagliata a terra, riportando lesioni al volto e agli arti. I Carabinieri della Compagnia di Modica hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale ibleo nei confronti di cinque persone, tutte di di cittadinanza italiana. Queste ultime sono gravemente indiziate, a vario titolo quali mandanti ed esecutori materiali, dei delitti di tentata estorsione in concorso aggravata e lesioni personali aggravate in concorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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SCICLI-PESTAGGIO 72ENNE A DONNALUCATA,ARRESTATE 5 PERSONE

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