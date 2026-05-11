Estorsione con aggravante mafiosa e omicidio | blitz di polizia e carabinieri 21 arresti

Nella giornata di oggi, polizia e carabinieri hanno condotto un'operazione che ha portato all'arresto di 21 persone coinvolte in un caso di estorsione con aggravante mafiosa e omicidio. L’intervento ha riguardato un’ampia area del territorio e si inserisce in un’azione di contrasto alle attività criminali organizzate. I dettagli dell’indagine e le modalità dell’intervento sono ancora in fase di ricostruzione.

Maxi operazione contro le mafie foggiane, con un segnale forte che arriva dal fronte della sicurezza. Dalle prime ore del mattino Polizia di Stato e Carabinieri di Foggia sono impegnati nell’esecuzione di due ordinanze cautelari e di un decreto di fermo, al termine di indagini complesse coordinate dalla Dda di Bari e dalla Procura di Foggia. Un risultato importante per il ministero dell’Interno, da cui dipende la Polizia, nella strategia di contrasto alla criminalità organizzata. L’attività investigativa si inserisce in una più ampia azione contro la Società Foggiana e i clan del Gargano, sviluppata con il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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