Due persone sono state arrestate in relazione a un pestaggio avvenuto il 2 aprile nel parcheggio di un supermercato in via Tagliamento, ad Avellino. Le indagini, ancora in corso, hanno ricostruito un episodio pianificato nei dettagli. La polizia ha sequestrato eventuali prove e ascoltato testimoni, ma non sono stati resi noti altri dettagli sulle motivazioni o sui soggetti coinvolti.

Tempo di lettura: 2 minuti Proseguono le indagini sul violento pestaggio avvenuto la sera del 2 aprile nel parcheggio del supermercato Do.De.Ca. di via Tagliamento, ad Avellino. La Squadra Mobile della Questura, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha eseguito due misure cautelari. In carcere è finito A.N., residente ad Atripalda. A.Q., di Montefredane, è invece ai domiciliari con braccialetto elettronico. Entrambi sono indagati, allo stato delle indagini, per tentato omicidio aggravato e falsità materiale commessa da privato. Una donna è indagata a piede libero per aver messo a disposizione l’auto utilizzata dal gruppo. Nei prossimi giorni i due compariranno davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pestaggio pianificato nei dettagli: due arresti, indagini in corso

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Aggressore sfugge alla Polizia e cerca di colpirmi

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