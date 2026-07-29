Il pistacchio è apprezzato per le sue proteine complete, i grassi sani e gli antiossidanti. Tuttavia, quando viene utilizzato in prodotti come gelati, creme spalmabili e dessert, i benefici nutrizionali possono essere ridotti. Studi indicano che la lavorazione e l'aggiunta di zuccheri o altri ingredienti possono influire sul valore nutrizionale originale di questo alimento. Attualmente, il pistacchio si trova molto frequentemente in diversi prodotti dolciari e salati.

I l pistacchio sta attraversando la sua epoca d’oro. Ormai si trova ovunque, nel gelato e nel panettone, nel pesto e nei biscotti. Secondo alcune stime, il mercato globale supererà i sei miliardi di euro entro il 2031, spinto anche dall’interesse per gli snack più naturali e le proteine vegetali ( report della società indiana Mordor Intelligence, 2026 ). I pistacchi, a differenza di molti altri vegetali, «sono una fonte proteica completa, che fornisce tutti e nove gli aminoacidi essenziali, oltre a una vasta gamma di nutrienti e fitocomposti» ( review su Nutrients, 2023 ). Pistacchio: proprietà e benefici del re della frutta secca a guscio X In verità, a trainare gran parte della domanda è l’industria dolciaria, che cavalca il fenomeno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Proteine complete, grassi buoni e antiossidanti fanno del pistacchio un alimento prezioso. Ma quando finisce in gelati, creme spalmabili e dessert i benefici possono ridursi. Ecco cosa dicono gli studi

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