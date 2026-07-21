Il calo delle temperature può richiedere alcuni giorni di adattamento per il corpo. Gli sbalzi termici sono collegati a variazioni di pressione, sonno, respirazione e funzionamento cardiaco. Studi scientifici indicano che il passaggio da temperature elevate a più fresche può influenzare questi aspetti. Non ci sono raccomandazioni specifiche, ma si consiglia di monitorare eventuali sintomi e di adottare comportamenti che favoriscano un graduale adattamento.

B uone notizie: caldo in calo, finalmente. Ma l’organismo può avere bisogno di tempo per adattarsi alle nuove temperature. Ecco che cosa dicono gli studi scientifici e quali accorgimenti possono aiutare a evitare disturbi e malesseri. Caldo torrido? I cibi estivi per reidratarsi e restare in forma, con gusto X Caldo in calo: ecco quando e dove. Il grande caldo sembra finalmente destinato ad allentare la sua morsa anche sulle regioni centro-meridionali. Secondo le previsioni pubblicate da 3B Meteo il 21 luglio 2026, entro venerdì correnti più fresche raggiungeranno progressivamente il Sud, con un calo più evidente sul v ersante adriatico, in Calabria e in Sicilia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il refrigerio è in arrivo, ma gli sbalzi di temperatura possono influenzare cuore, pressione, sonno e respirazione. Ecco cosa spiegano gli esperti e gli studi

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