Uovo proprietà e benefici | perché questo alimento può essere prezioso anche per il cervello

L’uovo è un alimento che contiene proteine di alta qualità, vitamine, minerali e colina. Recentemente, studi scientifici hanno analizzato le sue proprietà e i benefici possibili anche per il cervello. Questa sostanza viene considerata importante per il suo contributo nutrizionale e il suo ruolo nel mantenimento delle funzioni cerebrali. La sua composizione rende l’uovo un alimento versatile, apprezzato sia in cucina sia nelle analisi scientifiche che ne valutano gli effetti sulla salute.

Ricco di proteine nobili, vitamine, minerali e colina, l’uovo torna al centro dell’attenzione scientifica. Una recente ricerca lo associa anche a un possibile effetto protettivo sul cervello, ma senza trasformarlo in una cura miracolosa.. L’ uovo è uno degli alimenti più semplici, economici e completi della nostra alimentazione. Per anni è stato guardato con sospetto a causa del contenuto di colesterolo, ma oggi la valutazione nutrizionale è più equilibrata: l’uovo non è un alimento da demonizzare, bensì una fonte preziosa di proteine di alta qualità, vitamine, minerali e sostanze utili anche per il benessere del cervello. Secondo le tabelle italiane di composizione degli alimenti, l’uovo intero contiene proteine di elevato valore biologico, fosforo, ferro, zinco, selenio, vitamina A, folati e vitamine del gruppo B. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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