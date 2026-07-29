Il Fc Osimo 2011 ha iniziato la stagione di Promozione radunandosi a Osimo Stazione. La squadra, dopo aver vinto il campionato di Prima Categoria e il titolo regionale nella scorsa annata, ha convocato i giocatori per il debutto. La formazione è composta da tutti i convocati per l’esordio ufficiale nel nuovo campionato. La società giallorossa si prepara alla nuova avventura, con l’obiettivo di confermare i risultati ottenuti in passato.

Primo giorno di scuola anche per Fc Osimo 2011 che si è radunata a Osimo Stazione per iniziare l’avventura in Promozione. Storica per la società giallorossa, reduce da un’annata trionfale con la vittoria del campionato di Prima Categoria oltre che del titolo regionale. Squadra che vince non si cambia, o quasi. In panchina c’è sempre mister Luca Manisera, assieme al vice Francesco Pulpito e al preparatore atletico Alessandro Castrucci, per la seconda stagione di fila. Lo staff tecnico si completa poi con l’allenatore dei portieri Alessandro Di Nardo, volto nuovo in casa senza testa. Non mancano le novità neanche nella rosa che ha iniziato a sudare da ieri al Dario Bernacchia della frazione osimana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Promozione. Fc Osimo, debutto per sognare: ecco tutti i convocati

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