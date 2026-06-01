bardolino indigesto per osimo sfuma il sogno della promozione

Notizia in breve

Il Bardolino ha vinto contro Osimo sia in campionato sia in Coppa Italia, rendendo difficile per la squadra marchigiana sperare nella promozione. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai veneti, confermando la loro superiorità sul campo. La Nef ha subito due sconfitte consecutive contro il team veneto, che ha portato alla definitiva eliminazione di Osimo dalla corsa alla promozione.