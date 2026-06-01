Bardolino indigesto per Osimo Sfuma il sogno della promozione
Il Bardolino ha vinto contro Osimo sia in campionato sia in Coppa Italia, rendendo difficile per la squadra marchigiana sperare nella promozione. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai veneti, confermando la loro superiorità sul campo. La Nef ha subito due sconfitte consecutive contro il team veneto, che ha portato alla definitiva eliminazione di Osimo dalla corsa alla promozione.
Si conferma indigesto per Osimo il volley Bardolino. La squadra veneta fa male a La Nef anche in campionato come in Coppa Italia. Quattro partite in stagione e quattro sconfitte, l’ultima sabato, quella più amara, nel ritorno di semifinale playoff (B maschile) per l’ A3. Osimo non riesce nell’impresa di approdare in finale. I ragazzi di coach Giacomo Giganti dovevano sovvertire l’1-3 dell’andata maturato mercoledì al PalaBellini per giocarsi il tutto per tutto al golden set. Ma non è bastata una prova generosa contro i veneti che hanno servito contro gli osimani il poker stagionale vincente confermando la propria forza. Si spegne così il sogno dei senzatesta di ripetere quello fatto la scorsa stagione centrando la promozione in A3 (per poi rinunciare alla categoria). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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