Fc Osimo ultimo sforzo Caccia al titolo regionale

L'Fc Osimo si appresta a disputare l'ultima partita della stagione, con l'obiettivo di vincere il titolo regionale di Prima Categoria. La squadra ha già ottenuto la promozione in Promozione, dopo aver concluso il campionato con risultati positivi. La partita si svolgerà oggi e rappresenta l’ultimo impegno ufficiale per la squadra in questa stagione. La vittoria consentirebbe di ottenere il riconoscimento ufficiale del titolo regionale.

Fc Osimo vorrebbe mettere la ciliegina sulla torta su una stagione storica. La formazione giallorossa oggi andrà a caccia del titolo regionale di Prima Categoria dopo aver conquistato il salto in Promozione. E come in semifinale gli osimani giocheranno ancora in casa. La finale si giocherà al Bernacchia di Osimo Stazione, fischio d’inizio alle ore 16,30, contro i giallorossi di Potenza Picena vincitori del girone C. In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari si procederà con i rigori. "Contro il Potenza Picena dovremo fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto - dice Fabio Massimo Socci, vicepresidente di Fc Osimo -. Sarà una partita tosta dove speriamo di portare a casa il risultato per la ciliegina sulla torta su un’annata meravigliosa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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