Primo giorno di allenamento per la squadra di Missaglia che ha ricevuto la visita di Innocenti a Gragnano Il Sansepolcro parte con la spinta del sindaco
Il Sansepolcro ha iniziato la preparazione stagionale con il primo allenamento al campo di Gragnano, sotto la guida del nuovo tecnico Claudio Missaglia. La sessione si è svolta lunedì pomeriggio e ha visto la visita di Innocenti, in qualità di rappresentante istituzionale. La squadra ha ricevuto anche il supporto del sindaco, presente in occasione dell’allenamento.
È partita anche in veste istituzionale la stagione del Sansepolcro, che lunedì pomeriggio al campo sportivo di Gragnano ha sostenuto il primo allenamento sotto la guida del neo-allenatore Claudio Missaglia (nella foto) e del suo staff. Prima infatti di scendere in campo per la seduta inaugurale di lavoro, in vista del campionato di Eccellenza Umbria, la squadra ha ricevuto il saluto delle istituzioni e della società. A dare il benvenuto al gruppo è stato il sindaco Fabrizio Innocenti, che ha voluto augurare buon lavoro ai bianconeri, ma c’erano anche i vertici del club con la presidente Elisa Boncompagni e altri rappresentanti della dirigenza: Mirko Amadori, Marcello Brizzi e il direttore generale Claudio Massimetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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