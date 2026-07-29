Il Sansepolcro ha iniziato la preparazione stagionale con il primo allenamento al campo di Gragnano, sotto la guida del nuovo tecnico Claudio Missaglia. La sessione si è svolta lunedì pomeriggio e ha visto la visita di Innocenti, in qualità di rappresentante istituzionale. La squadra ha ricevuto anche il supporto del sindaco, presente in occasione dell’allenamento.

È partita anche in veste istituzionale la stagione del Sansepolcro, che lunedì pomeriggio al campo sportivo di Gragnano ha sostenuto il primo allenamento sotto la guida del neo-allenatore Claudio Missaglia (nella foto) e del suo staff. Prima infatti di scendere in campo per la seduta inaugurale di lavoro, in vista del campionato di Eccellenza Umbria, la squadra ha ricevuto il saluto delle istituzioni e della società. A dare il benvenuto al gruppo è stato il sindaco Fabrizio Innocenti, che ha voluto augurare buon lavoro ai bianconeri, ma c’erano anche i vertici del club con la presidente Elisa Boncompagni e altri rappresentanti della dirigenza: Mirko Amadori, Marcello Brizzi e il direttore generale Claudio Massimetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Primo giorno di allenamento per la squadra di Missaglia che ha ricevuto la visita di Innocenti a Gragnano. Il Sansepolcro parte con la spinta del sindaco

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