Lunedì 13, la squadra partirà per Valles, in Val Pusteria, dove nel pomeriggio si svolgerà il trasferimento. Il primo allenamento sarà la mattina del 14, in un campo all'aperto. Sono stati convocati 26 giocatori, tra cui alcuni provenienti dalla Primavera. La squadra si allenerà a porte chiuse, mentre i tifosi si raduneranno ai cancelli per salutare i calciatori. Le temperature calde hanno caratterizzato le sessioni di allenamento a Casteldebole.

La lista dei ventisei (con cinque pedine della Primavera). La canicola di Casteldebole. Gli allenamenti a porte chiuse. Il prevedibile saluto dei tifosi ai cancelli. Tutto a partire da domani alle 9, quando il primo abbozzo di Bologna comincerà a lavorare col menù dei test atletici di inizio stagione. La comitiva rossoblù si dividerà tra campo e palestra, con un probabile primo assaggio di pallone. Tifosi e giornalisti off-limits, si salvano solo i fotografi e gli operatori delle tv, ammessi a bordo campo. Dopo il primo assaggio di domani Tedesco e il suo staff hanno previsto allenamenti doppi nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato: e alla fine della doppia seduta cena di gruppo a Casteldebole. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La squadra salirà a Valles nel pomeriggio di lunedì 13: il primo allenamento in Val Pusteria la mattina del 14. Da Skorupski a Castro, passando per Helland. Ecco i ventisei rossoblù convocati per il raduno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Un allenatore dei portieri verrà dal settore giovanile: Sentimenti o Cavallo. Blitz del mister in Val Pusteria. Dai fedelissimi a Tarozzi: lo staff c’è. Primi ’ritocchi’ logistici a VallesUn allenatore dei portieri proveniente dal settore giovanile, tra Sentimenti e Cavallo, si unirà alla squadra.

Kate, l'italiana: il 13 e 14 maggio la moglie di William sarà in Emilia-Romagna: è il primo viaggio all'estero, da sola, dopo la malattia. Ecco il programmaIl 13 e 14 maggio, Kate Middleton, moglie del principe, sarà in Emilia-Romagna per un viaggio all’estero.