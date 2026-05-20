Visita del primo ministro indiano a Roma | Il porto di Trieste è pronto a fare la sua parte
Il primo ministro indiano ha visitato Roma e ha incontrato le autorità italiane per discutere di cooperazione internazionale. Durante l'incontro, è stata affrontata anche la questione del porto di Trieste, che si dice pronto a contribuire in modo attivo. Il governo italiano ha ribadito il sostegno all'Imec, un progetto di rilevanza strategica, sottolineando la volontà di mantenere un ruolo centrale in questa iniziativa. La visita si inserisce in un quadro di rafforzamento delle relazioni tra i due paesi.
“L’Italia non si limita a sostenere l’Imec, ma ne rivendica la centralità strategica con piena convinzione politica. È esattamente il segnale che attendevamo dal Governo. Trieste è la risposta geografica e logistica naturale a quella visione. Il Mediterraneo che incontra il cuore dell’Europa, il. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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