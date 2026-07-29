Più spazio ad Intelligenza Artificiale formazione tecnica già dai 14 anni | Le competenze pratiche hanno valore più che mai Burnham annuncia la riforma della scuola UK

Da orizzontescuola.it 29 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo britannico annuncia una riforma scolastica che prevede l'introduzione di formazione tecnica già dai 14 anni. Verranno rafforzate le materie tecnico-professionali e aumentato l’approfondimento delle tecnologie emergenti, tra cui l’intelligenza artificiale. La modifica riguarda l’istruzione secondaria e mira a valorizzare le competenze pratiche. La riforma sarà attuata nel nuovo ciclo scolastico, con un’attenzione crescente alle competenze digitali e tecnologiche.

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Il governo britannico guidato da Andy Burnham punta a ridisegnare una parte dell'istruzione secondaria con una riforma che rafforza il peso delle materie tecnico-professionali e introduce un maggiore approfondimento delle tecnologie emergenti, tra cui l'intelligenza artificiale. Il progetto, illustrato da Downing Street e anticipato dal primo ministro in un intervento pubblicato dal Times, dovrebbe diventare operativo non prima del 2028. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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