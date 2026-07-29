Più spazio ad Intelligenza Artificiale formazione tecnica già dai 14 anni | Le competenze pratiche hanno valore più che mai Burnham annuncia la riforma della scuola UK
Il governo britannico annuncia una riforma scolastica che prevede l'introduzione di formazione tecnica già dai 14 anni. Verranno rafforzate le materie tecnico-professionali e aumentato l’approfondimento delle tecnologie emergenti, tra cui l’intelligenza artificiale. La modifica riguarda l’istruzione secondaria e mira a valorizzare le competenze pratiche. La riforma sarà attuata nel nuovo ciclo scolastico, con un’attenzione crescente alle competenze digitali e tecnologiche.
Il governo britannico guidato da Andy Burnham punta a ridisegnare una parte dell'istruzione secondaria con una riforma che rafforza il peso delle materie tecnico-professionali e introduce un maggiore approfondimento delle tecnologie emergenti, tra cui l'intelligenza artificiale. Il progetto, illustrato da Downing Street e anticipato dal primo ministro in un intervento pubblicato dal Times, dovrebbe diventare operativo non prima del 2028. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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