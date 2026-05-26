Formazione su intelligenza artificiale già dalla scuola superiore Confindustria vuole piano per tutti i lavoratori | Come sistema ci candidiamo ad affiancare istruzione pubblica

Confindustria propone un piano per introdurre l’intelligenza artificiale già nelle scuole superiori e per aggiornare la formazione dei lavoratori. Il presidente dell’associazione ha dichiarato che il sistema dovrebbe affiancare l’istruzione pubblica per preparare meglio le future generazioni e i lavoratori alle sfide dell’AI. L’obiettivo è integrare l’apprendimento fin dalla scuola e offrire formazione continua, senza specificare dettagli sui metodi o le tempistiche.

L’intelligenza artificiale non aspetta. E per non farsi trovare impreparati, secondo il numero uno di Confindustria, Emanuele Orsini, serve partire dai banchi di scuola. Nella relazione all’assemblea annuale, il presidente ha indicato una strada precisa: un grande piano di formazione che coinvolga già gli studenti delle superiori. “Occorre un grande piano di formazione per tutti i lavoratori”, ha detto Orsini. “E serve un progetto di formazione da iniziare nel ciclo delle superiori di secondo grado, per tutti i giovani”. Un appello che si accompagna a un’offerta concreta: il sistema industriale è pronto a mettersi in gioco in prima persona. “Come sistema industriale ci candidiamo ad affiancare la scuola pubblica”, ha dichiarato, portando come esempio il modello degli Its Academy. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Intelligenza Artificiale a scuola: progetto pronto per il nuovo bando PNRR

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