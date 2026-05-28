Intelligenza artificiale e scuola | l’81% dei giovani la usa già Rimpianto anni ’90 | gli italiani non credono più nel futuro I dati del rapporto Eurispes

L’81% dei giovani italiani utilizza già l’intelligenza artificiale. Secondo un rapporto Eurispes, gli italiani mostrano un calo di fiducia nel futuro e nelle istituzioni politiche, mentre continuano a credere nella scuola e nell’università. La percezione di un presente incerto si combina con un passato che, negli anni ’90, sembrava più promettente. I dati evidenziano un divario tra la fiducia riposta nelle istituzioni educative e quella nelle strutture politiche e governative.

L’Italia ripone fiducia nella scuola e nell’università più di quanto faccia con il Parlamento o con il Governo. Il 68 per cento degli italiani crede ancora nell’istruzione pubblica, il 73,7 per cento guarda con favore al sistema universitario. Eppure, gli stessi cittadini descrivono un’istituzione che arretra: insegnanti tra i più mal pagati d’Europa, un tasso di laureati tra i più bassi del continente, competenze degli studenti stabilmente sotto la media Ocse. Il 38° Rapporto Italia dell’Eurispes restituisce il ritratto di un Paese dimezzato, che assiste al declino demografico e alla fuga dei giovani senza riuscire a invertire la rotta. L’Italia perde almeno 34. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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L Intelligenza Artificiale spiegata ai ragazzi

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