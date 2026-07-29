Piola | Piquet fece uno scherzo a Mansell che diventò un incidente Mi soprannominava Pluto
Quarant’anni fa si disputò il primo Gran Premio all’Hungaroring, vinto da Nelson Piquet, tre volte campione del mondo. Durante l’evento, Piquet ricordò uno scherzo di Piquet a Mansell, che si concluse con un incidente. Piquet aveva anche un soprannome, Pluto, riferito a un episodio della sua carriera. La gara di quest’anno segna il 40° anniversario di quella prima corsa sul circuito ungherese.
La Formula 1 ha fatto tappa in Ungheria e proprio quarant’anni anni fa si è tenuto il primo Gran Premio della storia all’Hungaroring. A vincere fu Nelson Piquet, tre volte Campione del Mondo e autentica leggenda del motorsport. A ricordare quel momento, ma anche tutta la carriera dello straordinario pilota brasiliano è intervenuto Giorgio Piola, ospite di Motor Zone, il programma condotto da Beatrice Frangione sul canale YouTube di OA Sport. Subito un ricordo di Nelson Piquet come persona e non solo come pilota: “Nelson Piquet, oltre ad essere un ottimo pilota, era anche una vera e propria ‘peste’, che faceva una serie di scherzi terribili anche ai propri compagni di squadra”. 🔗 Leggi su Oasport.it
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