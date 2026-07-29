La Formula 1 ha fatto tappa in Ungheria e proprio quarant’anni anni fa si è tenuto il primo Gran Premio della storia all’Hungaroring. A vincere fu Nelson Piquet, tre volte Campione del Mondo e autentica leggenda del motorsport. A ricordare quel momento, ma anche tutta la carriera dello straordinario pilota brasiliano è intervenuto Giorgio Piola, ospite di Motor Zone, il programma condotto da Beatrice Frangione sul canale YouTube di OA Sport. Subito un ricordo di Nelson Piquet come persona e non solo come pilota: “Nelson Piquet, oltre ad essere un ottimo pilota, era anche una vera e propria ‘peste’, che faceva una serie di scherzi terribili anche ai propri compagni di squadra”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Piola: “Piquet fece uno scherzo a Mansell, che diventò un incidente. Mi soprannominava Pluto”

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