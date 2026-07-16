Giorgio Piola ha riferito che in una scena di un episodio di gara, Mansell afferrò Senna per la tuta e lo sollevò. Piola ha aggiunto che Senna si era infastidito per un gesto che aveva fatto. La dichiarazione è stata rilasciata durante una puntata di Motor News trasmessa su un canale YouTube. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla data o sul contesto specifico dell’evento.

Giorgio Piola è intervenuto nell’ultima puntata di Motor News, trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport. Il tema principale della puntata è stata la scoperta del Gran Premio del Belgio attraverso gli episodi più significati che hanno caratterizzato le diverse edizioni sul circuito di Spa-Francorchamps e le gesta dei grandi che ci hanno corso: Lauda, Senna, Prost e Mansell. Sul GP del Belgio 1981 in cui Niki Lauda, terzo al traguardo, fu squalificato perché la sua McLaren era risultata sotto il peso minimo regolamentare: “Sì, e già in quell’anno sul peso minimo c’erano strane manovre da parte delle squadre inglesi, perché c’era un grosso serbatoio soltanto su un lato della vettura, circa sessanta litri di acqua, si diceva, per raffreddare i freni, ma ovviamente era perché tutte queste macchine erano abbondantemente sottopeso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Piola racconta: “Mansell prese Senna per la tuta e lo sollevò. Ad Ayrton dava fastidio un mio gesto”

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