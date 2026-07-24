Quarant’anni fa si disputava il primo Gran Premio d’Ungheria di Formula 1. In quella gara, Nelson Piquet ottenne la sua prima vittoria in carriera, portando a termine la corsa davanti a tutti. Giorgio Piola ricorda quei momenti e il ruolo di Piquet nel motorsport degli anni Ottanta. La puntata speciale di Motor Zone analizza i dettagli tecnici e i ricordi legati a quell’evento storico.

Quarant’anni dopo il primo storico Gran Premio d’Ungheria, Motor Zone propone una puntata speciale dedicata a uno dei personaggi più iconici della Formula 1: Nelson Piquet. Con la conduzione di Beatrice Frangione e l’ospite d’eccezione Giorgio Piola, autentica leggenda del giornalismo tecnico della F1, ripercorriamo la carriera del tre volte Campione del Mondo brasiliano, vincitore della prima edizione del GP d’Ungheria nel 1986. Non solo i suoi successi in pista: Piola racconta il lato più autentico di Piquet, fatto di scherzi memorabili, soprannomi, aneddoti e di quello spirito guascone che lo ha reso uno dei piloti più amati e controversi della storia della Formula 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - 40 anni dal primo GP d’Ungheria: Giorgio Piola racconta il mito di Nelson Piquet

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40 anni dal primo GP d'Ungheria: Giorgio Piola racconta il mito di Nelson Piquet

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