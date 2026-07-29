Nel 2025 sono stati registrati 97 femminicidi, in calo rispetto ai 118 del 2024 e ai 130 del 2022. Il numero totale di omicidi in Italia è diminuito del 15% rispetto all’anno precedente. I dati indicano una tendenza al ribasso rispetto agli ultimi anni. Le statistiche sono state confermate da fonti ufficiali.

Questi sono numeri che i lettori del Il Giornale d’Italia potranno usare nelle conversazioni estive con gli amici, al bar, con i parenti, al ristorante, in spiaggia, per smentire quella narrazione che gli articoli di cronaca, le ricostruzioni giornalistiche, le trasmissioni tv continuano a dare di una Italia insicura, di femminicidi a raffica e di una Milano in mano alle baby gang e alla delinquenza. Perché un conto sono la narrazione, lo storytelling, la facile polemica politica in aria di campagna elettorale, un conto sono i fatti e i numeri, insindacabili e oggettivi. Nel 2025 gli omicidi sulla Penisola, tutti i casi di assassinio volontario, sono calati complessivamente del 15%, fermandosi a 286 rispetto ai 336 del 2024 e ai 341 del 2023 (fonte: Ministero dell’interno). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Omicidi in Italia nel 2025 in calo del 15% sul 2024, 97 i femminicidi, nel 2024 furono 118, 120 nel 2023 e 130 nel 2022

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