Ghisalba nel 2025 multe per 164.221 euro | incassati 68.560 euro calo del 18% rispetto al 2024

Notizia in breve

Nel 2025, Ghisalba ha incassato 68.560 euro dalle multe, il 18% in meno rispetto all’anno precedente, quando i proventi erano di circa 83.000 euro. Il totale delle sanzioni previste per quell’anno si aggira intorno ai 164.221 euro. È stato approvato il rendiconto dei proventi derivanti da violazioni amministrative al Codice della Strada per il 2025.