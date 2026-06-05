Ghisalba nel 2025 multe per 164.221 euro | incassati 68.560 euro calo del 18% rispetto al 2024
Nel 2025, Ghisalba ha incassato 68.560 euro dalle multe, il 18% in meno rispetto all’anno precedente, quando i proventi erano di circa 83.000 euro. Il totale delle sanzioni previste per quell’anno si aggira intorno ai 164.221 euro. È stato approvato il rendiconto dei proventi derivanti da violazioni amministrative al Codice della Strada per il 2025.
Ghisalba. Approvato il rendiconto dei proventi delle sanzioni per violazioni amministrative al Codice della Strada relativo al 2025. Nel corso dello scorso anno le multe accertate hanno raggiunto quota 164.221,49 euro, mentre gli incassi effettivi si sono fermati a 68.560 euro. Il confronto con il 2024 segna una riduzione del 18%, vale a dire: poco meno di una multa in meno ogni 5. L’anno precedente, infatti, gli introiti complessivi hanno sfiorato quota 210mila euro. Nel totale rientrano anche le violazioni rilevate dal sistema T-Red installato lungo la strada Francesca. Il rendiconto evidenzia inoltre una quota destinata pari a 70.270,97 euro, a fronte di 72. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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