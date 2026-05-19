Crollo delle nascite in Italia | nel 2025 si registrano solo 355mila in calo del 3,9% rispetto al 2024
Nel 2025, il numero di nascite in Italia si attesta a circa 355.000 unità, segnando una diminuzione del 3,9% rispetto all’anno precedente. I dati forniti dall’Istat indicano un calo continuo e consistente della natalità nel nostro Paese, riflettendo una tendenza che si ripete negli ultimi anni. La diminuzione delle nascite si inserisce in un quadro demografico complesso, che coinvolge diversi aspetti della popolazione italiana. Questi numeri rappresentano una tendenza in atto e non sono isolati nel tempo.
L'Italia attraversa una fase complessa dal punto di vista demografico. I dati provvisori forniti dall'Istat per l'anno 2025 tracciano uno scenario preoccupante riguardo al futuro del nostro Paese. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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