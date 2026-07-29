Nuova regola contro i finti infortuni | a ogni stop un giocatore di movimento fuori per 1 minuto Inghilterra la stretta sui portieri perditempo

Da ilgiorno.it 29 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In Inghilterra è stata introdotta una nuova regola sperimentale contro i finti infortuni e i timeout tattici. Ogni volta che un giocatore di movimento si ferma, deve uscire dal campo per un minuto. La misura mira a ridurre le interruzioni di gioco causate dai portieri che fingono infortuni, soprattutto negli ultimi minuti di partita, per interrompere il ritmo e gestire i momenti critici. La regola si applica solo agli estremi difensori, che ora avranno meno spazio per perdere tempo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Finti infortuni e timeout tattici, i portieri hanno i minuti contati. Almeno in Inghilterra, dove da questa stagione una nuova regola sperimentale per cercare di eliminare le situazioni in cui – soprattutto nei finali di partita – gli estremi difensori fingono infortuni che portano a interrompere il gioco con l’ingresso di medici e fisioterapisti. Ogni volta che succederà – a meno di casi gravi previsti dalla norma – alla ripresa del gioco un compagno di squadra del portiere dovrà uscire per un minuto: l’allenatore avrà 10 secondi per designare un altro giocatore, altrimenti dovrà lasciare il campo il capitano. Federcalcio inglese, Premier... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

nuova regola contro i finti infortuni a ogni stop un giocatore di movimento fuori per 1 minuto inghilterra la stretta sui portieri perditempo
© Ilgiorno.it - Nuova regola contro i finti infortuni: a ogni stop un giocatore di movimento fuori per 1 minuto. Inghilterra, la stretta sui portieri perditempo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Morti in piscina, arriva la stretta sui bocchettoni: approvato lo stop agli impianti fuori norma nel dl SportIl Parlamento ha approvato una norma nel decreto Sport che vieta l'uso di impianti di aspirazione, bocchettoni e griglie non conformi alle norme di...

La Premier dichiara guerra ai portieri furbi: se ti fai male e resti a terra, un compagno resta fuori un minutoIn Premier League, se un portiere si infortuna e resta a terra, un compagno di reparto deve restare fuori dal campo per un minuto.

Temi più discussi: LOCAZIONI TURISTICHE, CORSA CONTRO IL TEMPO: ENTRO IL 30 SETTEMBRE L’OBBLIGO DI METTERSI IN REGOLA; Premier League, la regola contro gli infortuni 'tattici' dei portieri: un giocatore fuori per un minuto; La Premier League adotterà la regola del timeout tattico dei portieri nel 2026-27; La nuova legge elettorale garantisce davvero stabilità? Analisi e simulazioni della riforma approvata alla Camera.

nuova regola contro iNuova regola contro i finti infortuni: a ogni stop un giocatore di movimento fuori per 1 minuto. Inghilterra, la stretta sui portieri perditempoFinti infortuni e timeout tattici, i portieri hanno i minuti contati. Almeno in Inghilterra, dove da questa stagione una ... sport.quotidiano.net

nuova regola contro iTRIBUNA.COM * SERIE A: INGHILTERRA, STRETTA SULLE PERDITE DI TEMPO: NUOVA REGOLA CONTRO I FINTI INFORTUNI DEI PORTIERIIl calcio inglese prova a dichiarare guerra alle perdite di tempo con una nuova regola destinata a far discutere.A partire da questa stagione, Premier League, English Football League, National League ... agenziagiornalisticaopinione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web