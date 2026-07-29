In Inghilterra è stata introdotta una nuova regola sperimentale contro i finti infortuni e i timeout tattici. Ogni volta che un giocatore di movimento si ferma, deve uscire dal campo per un minuto. La misura mira a ridurre le interruzioni di gioco causate dai portieri che fingono infortuni, soprattutto negli ultimi minuti di partita, per interrompere il ritmo e gestire i momenti critici. La regola si applica solo agli estremi difensori, che ora avranno meno spazio per perdere tempo.

Finti infortuni e timeout tattici, i portieri hanno i minuti contati. Almeno in Inghilterra, dove da questa stagione una nuova regola sperimentale per cercare di eliminare le situazioni in cui – soprattutto nei finali di partita – gli estremi difensori fingono infortuni che portano a interrompere il gioco con l’ingresso di medici e fisioterapisti. Ogni volta che succederà – a meno di casi gravi previsti dalla norma – alla ripresa del gioco un compagno di squadra del portiere dovrà uscire per un minuto: l’allenatore avrà 10 secondi per designare un altro giocatore, altrimenti dovrà lasciare il campo il capitano. Federcalcio inglese, Premier... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuova regola contro i finti infortuni: a ogni stop un giocatore di movimento fuori per 1 minuto. Inghilterra, la stretta sui portieri perditempo

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