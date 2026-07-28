In Premier League, se un portiere si infortuna e resta a terra, un compagno di reparto deve restare fuori dal campo per un minuto. La regola mira a contrastare le perdite di tempo create dai portieri che simulano infortuni per interrompere il gioco. La decisione è stata annunciata come parte di un intervento più ampio contro le tattiche che rallentano le partite.

La Premier League contro le perdite di tempo. Il campionato inglese è pronto a dare “battaglia” agli infortuni “tattici” dei portieri, volti solamente a perdere tempo durante la gara, spezzando magari il ritmo del gioco. La Pro Ref a riguardo ha pubblicato un comunicato. “ Il calcio inglese ha ricevuto l’approvazione dell’International Football Association Board (IFAB) per introdurre una nuova sperimentazione riguardante gli infortuni dei portieri nella stagione 202627, nell’ambito dell’impegno continuo a mantenere il ritmo e la fluidità delle partite. La sperimentazione, promossa congiuntamente da Pro Ref, The FA, Premier League, EFL, WSL... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Premier dichiara guerra ai portieri furbi: se ti fai male e resti a terra, un compagno resta fuori un minuto

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