Morti in piscina arriva la stretta sui bocchettoni | approvato lo stop agli impianti fuori norma nel dl Sport
Il Parlamento ha approvato una norma nel decreto Sport che vieta l'uso di impianti di aspirazione, bocchettoni e griglie non conformi alle norme di sicurezza nelle piscine pubbliche e private. Le strutture che utilizzano apparecchiature fuori norma potranno essere chiuse. La legge mira a prevenire incidenti e morti legate a impianti di aspirazione non conformi. La misura riguarda piscine con sistemi di aspirazione e griglie installati in modo non adeguato o non certificato.
Le piscine, pubbliche, private, aperte al pubblico o a uso collettivo, con bocchettoni, griglie e sistemi di aspirazione fuori norma potranno essere chiuse. Ok all'emendamento bipartisan al decreto Sport, dopo le tragedie che si sono verificate in diverse piscine italiane, dove hanno perso la vita dei bambini nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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