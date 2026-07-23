Morti in piscina arriva la stretta sui bocchettoni | approvato lo stop agli impianti fuori norma nel dl Sport

Notizia in breve

Il Parlamento ha approvato una norma nel decreto Sport che vieta l'uso di impianti di aspirazione, bocchettoni e griglie non conformi alle norme di sicurezza nelle piscine pubbliche e private. Le strutture che utilizzano apparecchiature fuori norma potranno essere chiuse. La legge mira a prevenire incidenti e morti legate a impianti di aspirazione non conformi. La misura riguarda piscine con sistemi di aspirazione e griglie installati in modo non adeguato o non certificato.