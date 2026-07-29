Non solo Ridracoli | Si progettino la gronda del Rabbi a Premilcuore e il ripristino di Quarto
La Commissione Finanze della Camera ha approvato un emendamento che prevede il potenziamento della diga di Ridracoli in Romagna. Sono inclusi anche interventi di rafforzamento della gronda del Rabbi a Premilcuore e il recupero del Lago di Quarto vicino a Sarsina, nella Valle del Savio. Le misure sono indirizzate alla sicurezza idrica nella regione.
La Commissione Finanze della Camera ha approvato l’emendamento sulla sicurezza idrica in Romagna, prevedendo il potenziamento della diga di Ridracoli, grazie alla cosiddetta ‘gronda’ dal fiume Rabbi, e il recupero del Lago di Quarto vicino a Sarsina, nella Valle del Savio. L’emendamento aveva come prima firma quella di Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia nonché presidente del partito a livello provinciale. Il testo votato "autorizza la progettazione degli interventi necessari al potenziamento del sistema di approvvigionamento dell’Acquedotto della Romagna con il parere positivo dei Ministeri competenti e del commissario straordinario Fabio Ciciliano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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