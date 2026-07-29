Non solo Ridracoli | Si progettino la gronda del Rabbi a Premilcuore e il ripristino di Quarto

Notizia in breve

La Commissione Finanze della Camera ha approvato un emendamento che prevede il potenziamento della diga di Ridracoli in Romagna. Sono inclusi anche interventi di rafforzamento della gronda del Rabbi a Premilcuore e il recupero del Lago di Quarto vicino a Sarsina, nella Valle del Savio. Le misure sono indirizzate alla sicurezza idrica nella regione.