Romagna Acque | Nessuna nuova diga in vista solo una derivazione sul Rabbi
Romagna Acque ha annunciato che non ci sono piani per costruire nuove dighe, ma solo una derivazione sul fiume Rabbi. La società gestisce il sistema idrico della regione e ha confermato questa decisione attraverso una nota ufficiale. La derivazione prevista riguarda un’opera di prelievo dall’alveo del fiume, senza ulteriori interventi sulla costruzione di dighe o impianti di grande portata.
Gestione sistema idrico della Romagna, prende posizione il presidente di Romagna Acque - Società delle Fonti SpA Fabrizio Landi. "In una nota dello scorso 25 giugno – precisa subito Landi – la società ha già chiarito cosa preveda effettivamente il progetto in valutazione: il prolungamento di 1,2 km della galleria di gronda esistente, con una presa ad acqua fluente sul Rabbi. Una derivazione sospesa d’estate, subordinata al deflusso ecologico e a tutte le autorizzazioni di legge. Questo è il perimetro reale dell’intervento, che non prevede alcuna diga né alcun nuovo invaso". Ribadisce così, la società che gestisce l’Acquedotto di Romagna, che... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Temi più discussi: Romagna Acque: Nessuna nuova diga in vista, solo una derivazione sul Rabbi; Romagna Acque fa chiarezza: Nessuna nuova diga e no ai desalinizzatori, costano troppo; Romagna Acque: Nessuna diga sul Rabbi, e i desalinizzatori costerebbero 10 volte di più; Ridracoli, in arrivo fondi dal governo: 1,3 milioni di euro per la sicurezza sismica della diga.
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