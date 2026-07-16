Romagna Acque | Nessuna nuova diga in vista solo una derivazione sul Rabbi

Notizia in breve

Romagna Acque ha annunciato che non ci sono piani per costruire nuove dighe, ma solo una derivazione sul fiume Rabbi. La società gestisce il sistema idrico della regione e ha confermato questa decisione attraverso una nota ufficiale. La derivazione prevista riguarda un’opera di prelievo dall’alveo del fiume, senza ulteriori interventi sulla costruzione di dighe o impianti di grande portata.