Una seconda Ridracoli? Il sì bipartisan dei sindaci

I sindaci di diverse località hanno espresso il loro consenso per la realizzazione di una seconda diga a Ridracoli. L’invaso attuale può contenere fino a 33 milioni di metri cubi d’acqua ed è situato nel territorio di Bagno di Romagna, lungo il fiume Bidente. Il fiume, provenendo da Santa Sofia, attraversa l’area e, dopo aver cambiato nome in Ronco, sfocia a Forlì e Ravenna. La proposta ha ottenuto un sostegno bipartisan tra i rappresentanti locali.

RIDRACOLI (Forlì-Cesena) Trentatrè milioni di metri cubi d’acqua: questa è la capienza massima dell’invaso di Ridracoli, che si trova nel territorio di Bagno di Romagna lungo il fiume Bidente, che da Santa Sofia scende e, dopo aver cambiato nome in Ronco, bagna Forlì e Ravenna. Le tracimazioni avvenute in primavera hanno messo al sicuro la Romagna per tutta l’estate. Ma secondo molti in futuro potrebbe non bastare. Il caldo di queste settimane ha riacceso, come una vampata, il dibattito: nuovi invasi, grandi, piccoli, oppure semplici derivazioni dai corsi d’acqua? Il nuovo presidente di Romagna Acque, la società che gestisce Ridracoli e non solo, è il cesenate Fabrizio Landi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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