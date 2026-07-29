A riana Grande ha deciso di passare alle vie legali per contrastare la diffusione non autorizzata di materiale inedito legato alla sua carriera. Non è la prima volta che la popstar viene derubata. Il precedente risale nel 2024: durante un’intervista allo Zach Sang Show aveva commentato la diffusione illegale del brano Fantasize, scritto insieme al produttore Max Martin. La cantante ha presentato una causa presso il tribunale di Los Angeles contro hacker, al momento non identificati, accusandoli di aver violato gli account e i dispositivi digitali di persone che collaborano con lei. Intimo e spontaneo, ecco come sarà il nuovo album di Ariana grande X Leggi anche › Ariana Grande lancia la coda di cavallo da viaggio, uno stile da moderna Audrey Ariana Grande fa causa agli hacker per furto di brani. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non è la prima volta che la popstar viene derubata. Il caso precedente risale al 2024 con il furto del brano Fantasize denunciato al Zach Sang Show

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Argomenti più discussi: Ariana Grande, foto e brani inediti finiscono sul dark web; Ariana Grande fa causa agli hacker per le canzoni inedite finite sul dark web; Ariana Grande fa causa agli hacker.