Sette italiani sono approdati al secondo turno del Roland Garros 2026, conclusa la terza giornata del torneo. Nel complesso, 12 azzurri avevano superato le qualificazioni e partecipato al tabellone principale di singolare maschile e femminile, con 8 di loro che sono riusciti a passare al secondo turno. In questa edizione, il numero di italiani qualificati e avanzati rappresenta un dato superiore rispetto a quello di altre edizioni recenti.

Con la conclusione della terza giornata del Roland Garros 2026 di tennis si è completato il primo turno dei tabelloni di singolare maschile e femminile: al termine delle qualificazioni nel complesso erano 12 gli azzurri al via dei main draw, ed 8 in tutto hanno avuto accesso al secondo turno. Se nel tabellone femminile delle 3 azzurre al via è rimasta in corsa soltanto Jasmine Paolini, con le eliminazioni di Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, ben più alte sono le percentuali in campo maschile, dove dei 9 azzurri in gara ben 7 sono passati al secondo turno, oltretutto con la disputa di un derby. Sono approdati al secondo turno Federico... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - 7 italiani al 2° turno del Roland Garros: c’è un precedente migliore nel 2024

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SINNER NEI GUAI AL ROLAND GARROS LA TRAPPOLA FRANCESE!

Notizie e thread social correlati

Quando giocano gli italiani il 1° turno del Roland Garros? La suddivisione tra domenica e martedìGli italiani scenderanno in campo nel primo turno del Roland Garros tra domenica e martedì.

Roland Garros, gli italiani scaldano i motori: da Sinner a Paolini, il calendario del primo turnoIl torneo di Roland Garros 2026 sta per iniziare, con il primo turno previsto tra domenica 24 e martedì 26 maggio.

Temi più discussi: Roland Garros 2026, gli italiani in campo: il programma del 26 maggio · Tennis ATP e WTA; Borsino Italia: come arrivano Sinner e gli altri 11 azzurri allo Slam parigino; Roland Garros, Sinner debutterà martedì con Tabur; RG 2026, possibile quarto Sinner-Shelton: il tabellone degli italiani.

PELLEGRINO NEL MAIN DRAW DEL ROLAND GARROS È finito l’ultimo turno di qualificazioni per lo Slam parigino, che ha visto sfidarsi due tennisti italiani Ad avere la meglio è stato Pellegrino, che ha battuto Cecchinato 7-6(5); 6-2 prendendosi un p x.com

Jannik Sinner si trova in una posizione molto interessante - a 2 vittorie dal Career Golden Masters ma è anche a 1 vittoria dalla Career Grand Slam al Roland Garros - cosa prioritizza? reddit

Roland Garros al via: dagli azzurri a Djokovic, i match di oggi e dove vederliRoland Garros al via. Oggi, domenica 24 maggio, inizia il torneo parigino, secondo Slam della stagione. Tocca subito ai big, a cominciare dall'ex numero 1 del ranking Atp Novak Djokovic, impegnato in ... adnkronos.com

Berrettini al 2° turno del Roland Garros: Fucsovics battuto 6-7, 7-5, 6-1, 6-2Matteo Berrettini vince e convince nel debutto a Parigi. Il romano, sceso al n. 105 del ranking, ha sconfitto in rimonta al 1° turno del Roland Garros l'ungherese Marton Fucsovics, 65 del mondo. L'azz ... sport.sky.it