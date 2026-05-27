7 italiani al 2° turno del Roland Garros | c’è un precedente migliore nel 2024

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sette italiani sono approdati al secondo turno del Roland Garros 2026, conclusa la terza giornata del torneo. Nel complesso, 12 azzurri avevano superato le qualificazioni e partecipato al tabellone principale di singolare maschile e femminile, con 8 di loro che sono riusciti a passare al secondo turno. In questa edizione, il numero di italiani qualificati e avanzati rappresenta un dato superiore rispetto a quello di altre edizioni recenti.

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Con la conclusione della terza giornata del Roland Garros 2026 di tennis si è completato il primo turno dei tabelloni di singolare maschile e femminile: al termine delle qualificazioni nel complesso erano 12 gli azzurri al via dei main draw, ed 8 in tutto hanno avuto accesso al secondo turno. Se nel tabellone femminile delle 3 azzurre al via è rimasta in corsa soltanto Jasmine Paolini, con le eliminazioni di Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, ben più alte sono le percentuali in campo maschile, dove dei 9 azzurri in gara ben 7 sono passati al secondo turno, oltretutto con la disputa di un derby. Sono approdati al secondo turno Federico... 🔗 Leggi su Oasport.it

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