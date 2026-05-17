Eurovision | per la prima volta vince la Bulgaria con la sua popstar Dara

La Bulgaria ha vinto per la prima volta l’Eurovision Song Contest nel 2026, superando Israele che era tra i favoriti. La vittoria è stata conseguita dalla popstar Dara, che ha portato il brano vincente alla manifestazione. La gara si è conclusa con il risultato finale che ha sorpreso molti, lasciando dietro di sé diverse nazioni che avevano mostrato maggiore fiducia durante le fasi precedenti. La proclamazione del vincitore è avvenuta durante la serata conclusiva, con il pubblico che ha applaudito la performance della cantante bulgara.

Life&People.it Alla fine piano l a Bulgaria scalza Israele e vince a sorpresa l’ Eurovision Song Contest 2026. Dara con “Bangaranga”, è “la popstar totale”, come ama definirsi, e lo fa cantando una notte di divertimento e di perdizione a Vienna. La vittoria assume un sapore ancora più speciale data la storia del Paese nella manifestazione. La Bulgaria, che ha debuttato all’Eurovision nel 2005, non aveva mai vinto in quattordici partecipazioni. Il suo miglior piazzamento era stato un secondo posto ottenuto nel 2017 da Kristian Kostov con “Beautiful Mess”. Il percorso della Bulgaria alla manifestazione è stato segnato da ben nove mancate qualificazioni alla finale e diverse pause dal concorso, l’ultima tra il 2023 e il 2025. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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