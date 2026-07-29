nella giornata bipartisan il congresso usa approva le nuove sanzioni a putin

Notizia in breve

Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nuove sanzioni contro Vladimir Putin e i paesi che acquistano petrolio russo. La misura mira a costringere il leader russo a negoziare. In risposta, Putin ha dichiarato: “Non ci spezzerete”. La decisione è stata presa con il sostegno di entrambe le parti politiche, in un contesto di crescente pressione economica sulla Russia.