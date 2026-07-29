Nella giornata bipartisan il Congresso Usa approva le nuove sanzioni a Putin
Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nuove sanzioni contro Vladimir Putin e i paesi che acquistano petrolio russo. La misura mira a costringere il leader russo a negoziare. In risposta, Putin ha dichiarato: “Non ci spezzerete”. La decisione è stata presa con il sostegno di entrambe le parti politiche, in un contesto di crescente pressione economica sulla Russia.
Il Senato contro il Cremlino e i Paesi che comprano il petrolio russo per portare lo zar a negoziare. Ma lui replica: “Non ci spezzerete”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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